Os destaques de hoje do Estadão Noite

Os colunistas José Paulo Kupfer, Guga Chacra e Robson Morelli trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta quinta, 4. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Kupfer, que é jornalista especializado em política econômica, comenta a turbulência nos mercados causada pela inflação alta, próxima do teto da meta - em março, de 6,5%.

Chacra, correspondente do 'Estado' em Nova York, traça cenários sobre um possível ataque da Coreia do Norte direcionado à Coreia do Sul, Japão ou Estados Unidos. O que poderia acontecer com o país asiático em casa um destes casos?

Morelli, editor de Esportes do Estadão.com.br, comenta as omissões da Conmebol e a falta de preparo da PM mineira, que resultaram em mais uma confusão em campo, envolvendo jogadores argentinos, na Copa Libertadores.

A edição vai trazer ainda a coluna econômica de Celso Ming, o texto sobre política de Dora Kramer, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.

Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.