Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas José Paulo Kupfer, Lourival Sant'Anna, José Pastore, Glauco de Pierri e Dora Kramer trazem seus artigos no “Estadão Noite” desta segunda, 8 O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Kupfer, que é jornalista especializado em política econômica, comenta a turbulência nos mercados causada pela inflação, próxima do teto da meta. O mercado econômico, carregado, espera com ansiedade a divulgação do novo índice da taxa Selic.

Sant´Anna, repórter do 'Estado', fala sobre o legado da ex-premiê Margaret Thatcher para o Reino Unido e relembra sua política social e econômica.

Pastore, professor da USP especializado em finanças, comenta os pontos obscuros da legislação trabalhista que envolvem a PEC das Domésticas.

Pierri, repórter de Esportes, comenta o atual momento do Palmeiras, que sai da crise com as recentes vitórias.

Já a colunista Dora Kramer fala das perspectivas para o início da reforma política na Câmara, nesta semana.

A edição vai trazer ainda a coluna econômica de Celso Ming, o texto sobre política de Dora Kramer, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.

Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.