Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas José Paulo Kupfer, Lourival Sant'Anna, Dora Kramer, Pablo Pereira e Robson Morelli trazem seus artigos no “Estadão Noite” desta quarta, 10. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Kupfer, que é jornalista especializado em política econômica, faz uma análise do 'estouro' do teto da inflação, já esperado, e confirmado hoje com a divulgação do IPCA de março. Ele explica como o tema vai impactar na decisão sobre os juros, na próxima reunião do Copom.

Sant´Anna, repórter do 'Estado', fala sobre a tensão na península coreana e sobre o porquê de o Japão ser um dos alvos principais da Coreia do Norte.

Dora Kramer traz sua coluna política com um comentário sobre o presidente do STF, Joaquim Barbosa, que está confundindo autoridade com autoritarismo.

Pereira, repórter especial do 'Estado', comenta o modo PT de governar estabelecido na Prefeitura de São Paulo pelo prefeito Fernando Haddad, que há alguns dias anunciou o descongelamento de 390 cargos públicos.

Já Morelli, editor de Esportes do Estadão.com.br, fala sobre os problemas na organização da Copa do Brasil.

A edição vai trazer ainda uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.

Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.