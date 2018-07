Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas Guga Chacra, Zeina Latif, Dora Kramer, João Bosco Rabello e Fernando Faro trazem seus artigos no “Estadão Noite” desta quarta, 17. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Chacra, correspondente do Estado em Nova York, fala sobre o panorama atual do terrorismo nos EUA, após o atentado ocorrido em Boston.

Latif, que é economista, comenta os rumos da política econômica brasileira, na expectativa para o resultado da reunião do Copom, nesta noite.

Dora, colunista do 'Estado', fala sobre o surgimento de novas legendas e o impacto no Congresso Nacional, com as discussões em torno da divisão do fundo partidário.

Rabello comenta a aprovação do novo Estatuto da Juventude. Saiba o que é, como funcionará e por que o colunista considera o texto da nova lei um 'monstrengo'.

Faro traz, na coluna de esporte, um comentário sobre o atacante Barcos, que ainda não se achou no Grêmio após deixar o Palmeiras.

A edição vai trazer ainda uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.

Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.