Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas Guga Chacra, Lourival Sant'Anna e Luiz Antônio Prósperi trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta terça, 23. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Chacra, correspondente do 'Estado' em Nova York, faz um panorama da guerra civil na Síria, ainda longe do fim, mas que voltou ao centro das atenções hoje por conta do suposto uso de armas químicas, pelo governo, contra os rebeldes.

Sant'Anna fala dos riscos internacionais do radicalismo islâmico, após as explosões em Boston e a tentativa de atentado contra um trem no Canadá.

Prósperi comenta o jogão desta tarde - vitória de 4 a 0 do Bayern sobre o Barcelona - e traça um cenário da Copa dos Campeões.

A edição vai trazer ainda a coluna econômica de Edgar de Beauclair sobre o pacote de incentivos ao etanol, o comentário político de Dora Kramer, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.

Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.