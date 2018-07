Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Marina Silva é destaque na edição desta terça-feira, 2, do Estadão Noite. O diretor da sucursal do Estadão em Brasília, Marcelo de Moraes, discorre sobre como os candidatos à Presidência estão procurando formas de frear a ex-senadora, em campanhas que despertaram tarde demais para o perigo eleitoral que ela representa. A blogueira de política Julia Duailibi, por sua vez, aproveita a polêmica do recuo da candidata em relação ao programa LGBT para detalhar a estratégia de 'empurrar para o legislativo' questões que são de interesse geral.

Celso Ming, articulista de economia do Estadão, recupera a fala do ministro da Fazenda Guido Mantega (e sua 'nova função de rebatedor das críticas à política econômica do governo Dilma) hoje para sinalizar a falta de autonomia do Banco Central.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), traça um breve esboço da situação no Iraque com o avanço do Estado Islâmico (EI) para finalmente questionar a política externa brasileira na gestão de crises.

Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, escreve sobre a necessidade de contratações mais seguras e negociações de riscos menores no futebol brasileiro.

