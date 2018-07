Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta sexta-feira, 12, traz uma análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal de Brasília, sobre o novo discurso que a candidata Marina Silva (PSB) deve adotar para conter a hemorragia de votos indicada no último levantamento do Ibope.

A edição também conta com um artigo do psiquiatra Daniel Martins de Barros sobre os atos violentos contra a torcedora acusada de racismo, Patricia Moreira. Marcos del Roio, professor da Unesp, traça um panorama da situação na Ucrânia para questionar o sentido das sanções econômicas impostas à Rússia. José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, explica como a recuperação do IBC-Br em julho se deve basicamente a um junho atípico. Por fim, Reginaldo Leme antecipa um pouco do que será visto na Fórmula-E.

