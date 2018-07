Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta segunda-feira, 22, traz um artigo do blogueiro Guga Chacra sobre as investidas contra o Isis no Iraque e Síria. Ele diferencia os diferentes grupos ultrarradicais da região e explica como o ataque ao atual alvo dos Estados Unidos não é capaz de conter todas as ameaças ao Ocidente.

Iuri Dantas, direito de Brasília, comenta as propostas dos candidatos à Presidência em relação à mobilidade urbana. O que precisaria ser, de fato, feito para conseguirmos superar o atual problema de transportes no País? Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, escreve sobre as afirmações da candidata à reeleição e presidente Dilma sobre a influência externa sobre a economia brasileira.

Geraldo Miniuci, professor de Direito Internacional da USP, toma o caso do jogador Aranha e a torcedora Patrícia para discorrer sobre injúria racial e responsabilidade coletiva nos estádios brasileiros. Por fim, o jornalista esportivo Glauco de Pierri analisa a atual situação do Palmeiras.

