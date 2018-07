Os destaques de hoje do Estadão Noite

Na edição desta terça-feira, 23, do Estadão Noite, o cientista político e professor da FGV Marco Antonio Teixeira avalia a situação dos candidatos conforme o último resultado da pesquisa Ibope. Segundo ele, o quadro da campanha parece estar definido.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", levanta a seguinte questão: a intervenção aérea dos EUA na Síria para conter o Estado Islâmico (EI) é legal ou legítima?

Esther Solano Gallego, professora da Unifesp e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, escreve sobre violência e responsabilidades a partir do caso da morte do camelô Carlos Augusto Muniz Braga, na Lapa, pelo disparo do PM Henrique Dias Bueno de Araújo.

O colunista Celso Ming explica os impactos da alta do dólar sobre a inflação. Finalmente, o editor de esportes Robson Morelli comenta a exposição de Nathan, enviado para explicar a jornalistas o vexame do Palmeiras no Serra Dourada, e a situação do time daqui para frente.

