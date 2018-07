Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta quinta-feira, 25, traz uma análise de Christian Lohbauer, membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, sobre as estratégias dos EUA para conter grupos ultrarradicais no Iraque e na Síria.

Na área de política, a blogueira Julia Duailibi escreve sobre o fato de Marina Silva (PSB) ter dado a mão para Geraldo Alckmin (PSDB), agora que a campanha está na reta final.

Ricardo Ceneviva, professor da UERJ e pesquisador do Centro de Estudos na Metrópole, mostra a partir de números que, ao menos para eleições para prefeito, a reeleição não é uma ferramenta de perpetuação das elites políticas no poder.

O sociólogo e professor da USP Wagner Iglecias, por sua vez, faz uma avaliação do discurso da presidente Dilma na ONU.

Para completar, o jornalista Wilson Baldini Jr. escreve sobre a supremacia do Cruzeiro no futebol brasileiro e lança apostas sobre quem poderia chegar perto do time em termos de qualidade.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.