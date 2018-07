Os destaques de hoje do Estadão Noite

O Estadão Noite desta segunda-feira, 29, traz uma análise do psiquiatra Daniel Martins de Barros sobre o caso do sequestro de um funcionário de hotel em Brasília. Segundo ele, a grande dificuldade neste tipo de negociação é não poder contar com uma estratégia racional por parte do criminoso.

A edição de hoje também conta com uma crítica de Paula Vermeersch, professora e pesquisadora da Comissão da Verdade da Unesp, ao manifesto de generais atacando as investigações de violações aos direitos humanos ocorridas na ditadura.

Direto de Brasília, o colunista João Bosco Rabello avalia as oscilações no mercado diante do crescimento de Dilma nas pesquisas de intenção de voto para presidente.

O economista e professor da Unesp Valdemir Pires discorre sobre as dificuldades no equilíbrio das contas públicas no Brasil e o uso do Fundo Soberano.

O jornalista de esportes Gonçalo Jr., por fim, retoma a discussão sobre a punição a torcedores que praticam ofensas racistas em campo a partir do novo caso ocorrido na partida entre Avaí e Boa Esporte no último sábado.

