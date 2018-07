Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas Guga Chacra, João Bosco Rabello, Roldão Arruda e Robson Morelli trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta quarta, 13. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Chacra, que é correspondente do ‘Estado’ em Nova York, comenta o State of Union, discurso feito pelo presidente Barack Obama e que, neste ano, abordou a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão.

Rabello faz uma análise sobre a investida de senadores brasileiros, réus em ações penais, de retaliar o Ministério Público, promovendo uma campanha pelo impeachment do Procurador-Geral, Roberto Gurgel. Arruda traça um cenário sobre a escolha do sucessor do papa Bento XVI. E Morelli fala sobre as perspectivas dos clubes brasileiros na Libertadores.

A edição vai trazer ainda a coluna de Celso Ming, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”. Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.