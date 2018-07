Os destaques de hoje do 'Estadão Noite'

Os colunistas Guga Chacra, João Villaverde e Robson Morelli trazem artigos exclusivos no “Estadão Noite” desta segunda, 18. O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.

Chacra, que é correspondente do ‘Estado’ em Nova York, comenta as repercussões do retorno do presidente venezuelano Hugo Chávez a Caracas, nesta manhã, depois de dois meses de tratamento contra o câncer em Cuba.

Villaverde, que é repórter especial da Sucursal Brasília do 'Estado', fala sobre fidelidade partidária e perda de identidade dos partidos no atual cenário político brasileiro, analisando a fundação do Rede, novo partido liderado por Marina Silva.

Morelli, editor de esportes do Estadão.com.br, trata das declarações do atacante santista Neymar, expulso neste fim de semana, de que o futebol está "chato", como crítica à arbitragem brasileira. O cenário é mesmo tão ruim assim?

A edição vai trazer ainda as colunas de Celso Ming e Dora Kramer, uma seleção das melhores fotos do dia, vídeos em destaque na TV Estadão e o Giro 15 da Rádio Estadão, produzido especialmente para o “Estadão Noite”.Aos sábados, o assinante pode baixar o “Estadão Fotos”, edição com as melhores imagens da semana, também exclusiva para tablets, disponível a partir das 17h.