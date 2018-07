Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 11

O Estadão Noite desta quarta-feira, 11, traz a análise da advogada, doutora, mestre e especialista em Direito Ambiental pela USP e presidente da Comissão de Estudos do Meio Ambiente do IASP, sobre o acidente da Samarco em Mariana (MG) e a 'sociedade de risco'.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de 'A União Europeia' e 'Os Estados Unidos e o Século XXI', comenta a postura do Reino Unido em relação à União Europeia após exigências do primeiro-ministro britânico, David Cameron, em Bruxelas.

Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, escreve sobre a mudança no discurso do PSDB em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha - indicando a busca do equilíbrio histórico do partido.

Celso Ming, colunista do Estadão, trata do 'projeto' para descartar o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e substitui-lo por um nome que cumpra o objetivo de montar uma política econômica de cunho populista.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli mostra como Dunga e Tata Martino são treinadores que trabalham no 'fio da navalha'.

