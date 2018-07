Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 13

O Estadão Noite desta quarta-feira, 13, traz a análise de Lilian Gouveia Garcez Macedo, especialista em Direito Previdenciário e Sócia do Crivelli Advogados Associados, sobre a reforma da Previdência e a diminuição da idade mínima para concessão da aposentadoria.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), comenta o legado de Barack Obama, além do Estado da União.

Eduardo Diamantino, sócio do escritório Diamantino Advogados Associados em São Paulo e vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT) escreve sobre a repatriação de capital, explicando que o Brasil quer anistia penal com finalidade arrecadatória.

Gonçalo Jose de Sousa Junior, jornalista esportivo do Estadão, comenta a vida e a carreira de Neymar e explica que o jogador precisa aprender a ser craque também fora de campo.

Para completar a edição, o colunista do Estadão, Celso Ming, analisa postura que o Brasil tem despertado perante a imprensa internacional. Ele cita que o País, que já foi o B do Brics e o futuro na antessala, agora é fiasco global.

