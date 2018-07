Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 13

O Estadão Noite desta quarta-feira, 13, traz a análise de, doutor pela USP e professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos na Australian National University, sobre a lição democrática que o povo brasileiro pode tomar da crise política que assola o País.

O colunista Celso Ming escreve sobre a oferta excessiva de petróleo no mercado mundial, problema a ser discutido neste domingo em Doha, capital do Qatar.

Franco Mauro Russo Brugioni, sócio do escritório Raeffray Brugioni Advogados, especialista em Propriedade Intelectual e Direito do Consumidor, assessor e relator da Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de SP, trata da ideia de se estabelecer um limite de consumo de dados mensal para os assinantes de banda larga fixa.

Helena Salim de Castro, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) da Unesp de Franca, discorre sobre a política contra as drogas do novo presidente argentino Mauricio Macri.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Marcius Azevedo comenta a difícil decisão de se aposentar do astro Kobe Bryant.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.