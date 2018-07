Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 18

O Estadão Noite desta quarta-feira, 18, traz a análise dos economistas André Rehbein Sathler (doutor em Filosofia e Coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados) e Valdemir Pires (professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp) sobre a distância entre o Legislativo e o povo brasileiro e o desafio de pacificação no País.

Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, por sua vez, ressalta como a política do presidente em exercício Michel Temer para garantir maioria no Congresso está desconectada das expectativas sociais presentes nas manifestações de rua.

Ana Paula Oriola De Raeffray, advogada, sócia do Raeffray Brugioni Advogados, especialista em Direito Empresarial, mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, discorre sobre os problemas mais graves que o novo governo deverá enfrentar e como a 'nave' parece estar sendo novamente pilotada no Brasil.

Felipe Antonio Landim Ferreira, advogado previdenciário e sócio do escritório Crivelli Advogados Associados, explica as propostas para a reforma da previdência e a necessidade de um amplo debate sobre o tema na sociedade.

Para completar a edição, o colunista Celso Ming escreve sobre a insuficiente 'autocrítica do PT' e as omissões do partido nos últimos 13 anos de governo.

