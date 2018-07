Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 18

O Estadão Noite desta quarta-feira, 18, traz a análise de, professor da Unesp de Franca, sobre os possíveis efeitos dos últimos ataques terroristas sobre a cultura ocidental.

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica o contexto sul-americano às vésperas das eleições parlamentares na Venezuela.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, analisa os dados do IBC-Br do terceiro trimestre, divulgados hoje, reforçando a perspectiva de contração do PIB acima de 3% em 2015.

Mário Luiz Delgado, doutor em Direito Civil (USP), diretor de Assuntos Legislativos do Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP, professor e advogado, comenta a decisão do STJ de permitir que pais que devam pensão podem ficar com nome sujo no comércio.

Para completar a edição, Laura Donadelli, pesquisadora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/PUC-SP), membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e redatora do Informe Brasil, trata do apoio das Forças Armadas à região atingida pela tragédia de Mariana.

