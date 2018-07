Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 21

O Estadão Noite desta quarta-feira, 21, traz a análise do diretor da sucursal em Brasília,, sobre o cenário político e o 'ano perdido' pelo governo em embates sobre a adoção de medidas para conter a crise econômica.

Lucas Pereira Rezende, cientista político, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e autor de 'Sobe e Desce: Explicando a Cooperação em Defesa na América do Sul' (Editora UnB, 2015), comenta o 'legado' de Eduardo Cunha à política brasileira.

João Ricardo Costa Filho, professor da Faculdade de Economia da FAAP e associado da Pezco Microanalysis, escreve sobre os perigosos 'dois dígitos' na inflação.

Agustín Sálvia, sociólogo e coordenador do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica da Argentina, analisa a pouca transparência, o baixo crescimento e os mais pobres da Argentina.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli trata da volta de Neymar aos campos e o alívio do torcedor brasileiro.

