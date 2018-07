Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 24

O Estadão Noite desta quarta-feira, 24, traz a análise de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, sobre a

decisão da Moody´s em tirar o investment grade do Brasil.

Paulo de Bessa Antunes, sócio da prática de Direito Ambiental do Tauil & Chequer Advogados e Solange Cunha, associada da prática de Ambiental, discorrem sobre a punição por crimes ambientais, tomando como exemplo o caso da Samarco.

André Rehbein Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp/Araraquara, tratam das falhas da dita democracia representativa.

Paulo Henrique Martinez, professor no Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Assis, por sua vez, comenta o debate em torno da construção da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) da Educação Básica.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite escreve sobre a condição dos estádios que foram construídos para a Copa do Mundo.

