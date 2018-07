Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 24

O Estadão Noite desta quarta-feira, 24, traz a análise do economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, sobre o rumo de nossa política comercial, partindo da apresentação do Plano Nacional de Exportações.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'O Brasil e a América do Sul' e 'A União Europeia', escreve sobre as expectativas em torno da programada visita de Dilma aos Estados Unidos.

Marcelo de Moraes, diretor da sucursal do Estadão em Brasília, comenta as críticas recentes de Lula a Dilma e ao próprio PT.

Celso Ming, colunista do Estadão, comenta as projeções para a inflação e o PIB, além de ressaltar como o clima de pessimismo está potencializando a crise econômica no País.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi critica a falta absoluta de lideranças entre os dirigentes do futebol brasileiro.

