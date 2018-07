Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 28

O Estadão Noite desta quarta-feira, 28, traz a análise do jornalista de política Marcelo de Moraes sobre como a montagem de equipe ministerial será fundamental para Temer.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) a autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI', comenta as primárias em NY.

André Figueiredo Rodrigues, professor do Departamento de História da Unesp, Câmpus de Assis, trata do simbolismo de 21 de abril para o Brasil.

Janaina de Santana Ramon, especialista em Direito do Trabalho e sócia do Crivelli Advogados Associados, escreve sobre a lei que proíbe revista íntima de mulheres em locais de trabalho.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite avalia os desafios do São Paulo nesta temporada.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.