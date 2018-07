Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 29

O Estadão Noite desta quinta-feira, 29, traz a análise de, diretor da sucursal de Brasília, sobre o impacto da mais recente fase da Operação Lava Jato, que começou a investigar pessoas e negociações próximas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que levou ao ex-presidente a ser intimado a depor.

Igor Rocha, economista e PhD pela Universidade de Cambridge, atualmente pesquisador do Centre of Development Studies na mesma instituição, trata da cartada da política econômica agora com o aumento do crédito anunciado ontem pelo governo.

José Matias-Pereira, economista e advogado, doutor em ciência política, pós-doutor em Administração pela USP, professor e pesquisador da Universidade de Brasília e autor, entre outras obras, do 'Curso de economia política', escreve sobre o instável cenário político e econômico brasileiro.

Ulisses Ruiz de Gamboa, doutor em Economia, economista da Associação Comercial de São Paulo e professor da FGV-SP, FIPE/USP e FIA/USP, analisa os dados das contas públicas em 2015.

Para completar a edição, Adriano Mondini, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, ressalta a necessidade de mudanças na luta contra a dispersão do vírus zika no Brasil.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.