Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 29

O Estadão Noite desta quarta-feira, 29, traz a análise de, diretor da sucursal em Brasília, sobre a estratégia de blindagem da presidente Dilma Rousseff a partir da reunião com governadores.

Alexandre Sartoris, professor da Unesp, e Ricardo Sayeg, advogado, professor da PUC-SP e líder do Movimento #terepresento, discorrem sobre a redução da velocidade nas marginas de SP.

Robert Muggah, diretor de Pesquisa do Instituto Igarapé, escreve sobre a negociação de tréguas com grupos criminosos.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi levanta a possibilidade de craques brasileiros assumirem funções administrativas no futebol brasileiro.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.