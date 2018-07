Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 3

O Estadão Noite desta quarta-feira, 3, traz a análise de, doutor pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, sobre a maneira como a sociedade reconhece ou menospreza demandas de grupos ou indivíduos, partindo da discussão em torno da propaganda da Boticário para o Dia dos Namorados.

Roberto Armelin, professor de Direito Desportivo da PUCSP e presidente da Comissão de Estudos de Direito Desportivo do IASP, escreve sobre a renúncia de Joseph Blatter e as denúncias de corrupção no futebol.

Em 'Esfinge que devora a vida de jovens negros', Juarez Tadeu de Paula Xavier, professor do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação da Unesp, discorre sobre como o homicídio de jovens, negros e pobres é o principal indicador da segregação racial no Brasil.

O jornalista esportivo Gonçalo Junior critica a falta de busca reconhecimento e valorização do trabalho do técnico de futebol no Brasil.

Para completar a edição, Paulo R. Haddad, professor do IBMEC/MG, comenta o atual ajuste fiscal anunciado pelo governo.

