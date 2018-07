Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 5

O Estadão Noite desta quarta-feira, 5, traz a análise de, economista-chefe da MB Associados, sobre as variações bruscas de câmbio.

Alexandre Sartoris, professor da Unesp, critica a lógica das eleições legislativas a partir de projetos de lei esdrúxulos.

Almir Leite, jornalista esportivo do Estadão, comenta a preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Ana Elisa Jardim Gouvêia, fonoaudióloga do Centro de Reabilitação "Princesa Vitória", com especialização em Amamentação, e membro do PROAMA (Projeto Amamentar da Unesp), e Silvia Marina Anaruma, psicóloga e coordenadora do PROAMA, chamam atenção às novas regras para realização de partos.

Para completar a edição, o colunista Celso Ming escreve sobre o 'estado clínico' da Petrobrás.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.