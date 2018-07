Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 6

O Estadão Noite desta quarta-feira, 6, traz a análise de Gonçalo Jose de Sousa Junior, jornalista esportivo do Estadão, sobre a manobra de Marco Polo del Nero para perpetuar seu poder na CBF e como os clubes brasileiros são coniventes com isso.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, comenta sobre como este ano será de recordes para o setor automobilístico brasileiro, mas não recordes positivos, fazendo com que este segmento dependa cada vez mais da retomada da economia.

Anatólio Medeiros Arce, doutorando em História na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e pesquisador especialista nos assuntos político-sociais dos países da América Andina, escreve sobre o conflito de poderes na Venezuela.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "O Brasil e a América do Sul", analisa o que representa a bomba H da Coreia do Norte em termos de geopolítica.

Para completar a edição, a doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), Raquel Gontijo, comenta sobre as medidas de Kim Jong-un e a relação de ódio e dependência da Coreia do Sul com os Estados Unidos.

