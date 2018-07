Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 9

O Estadão Noite desta quarta-feira, 9, traz a análise de Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, sobre os protestos de março e a crise política brasileira.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos na Australian National University, esboça um plano para o governo recuperar a força.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, analisa a inflação medida pela variação do IPCA em fevereiro.

Raquel Gontijo, pesquisadora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES), trata do compromisso nuclear e os testes de mísseis iranianos.

Para completar a edição, o editor de esportes Marcius Azevedo mostra como os atletas estão sempre um passo adiante das autoridades do doping.

