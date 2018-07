Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 9

O Estadão Noite desta quinta-feira, 9, traz a análise de, professora e coordenadora do Supremo em Pauta FGV Direito SP, sobre a liminar concedida pelo ministro Fachin, que suspendeu o procedimento de impeachment.

Sérgio Luiz Cruz Aguilar, doutor em História, professor do Curso de Relações Internacionais da Unesp (Câmpus de Marília/SP), especialista em segurança internacional, pesquisador visitante na Universidade de Oxford - Reino Unido, propõe alguns desfechos para a crise na Síria.

José Paulo Kupfer, colunista do Estadão, analisa os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro.

Fabrício H. Chagas Bastos, doutor pela USP e professor de Relações Internacionais e Estudos Latino Americanos da School of Politics and International Relations da Australian National University, discorre sobre o cenário eleitoral na América Latina.

Para completar a edição, o editor de Esportes Robson Morelli escreve sobre a história de Juvenal Juvêncio.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.