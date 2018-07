Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 1

O Estadão Noite desta quarta-feira, 1, traz as análises de dois economistas sobre o PIB do primeiro trimestre de 2016, divulgado hoje: Sergio Vale (economista-chefe da MB Associados) e José Paulo Kupfer (colunista do Estadão).

Sérgio Mauro, professor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, discorre sobre a delação premiada e a 'omertà' (termo italiano para o código de honra entre mafiosos) no Brasil.

O colunista José Roberto de Toledo, por sua vez, interpreta os últimos movimentos do Ministério do governo de Temer.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Marcius Azevedo escreve sobre a 'segunda chance para o astro de basquete LeBron pagar sua dívida'.

