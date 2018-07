Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 1

O Estadão Noite desta quarta-feira, 1, traz a análise de Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre a pesquisa CNI/Ibope divulgada hoje sobre a aprovação do governo Dilma.

O colunista do Estadão José Paulo Kupfer avalia o primeiro saldo comercial do ano, obtido em março, e a tendência para os próximos meses.

Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, mostra as implicações de um acordo em relação ao programa nuclear iraniano sobre os conflitos no Oriente Médio.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI", antecipa o clima das eleições de 2016 nos EUA.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli escreve sobre o possível retorno de Valdivia aos campos neste feriado de Páscoa.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.