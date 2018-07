Os destaques do Estadão Noite desta quarta-feira, 10

O Estadão Noite desta quarta-feira, 10, traz um artigo de Bruno Simões, professor de Pensamento Crítico e Ética do Insper, sobre a expressiva presença evangélica no debate eleitoral. Dora Kramer, colunista do Estadão, questiona a atual ofensiva do PT sobre a candidata do PSB Marina Silva, que teria começado legítima ao explorar contradições do discurso e das posições por ela defendidas.

Fabrício H. Chagas Bastos, professor de Relações Internacionais Contemporâneas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), analisa a estratégia de 'sinais trocados' de Putin em relação à Ucrânia. O que o presidente russo está querendo dizer aos Estados Unidos e Europa?

Na área da economia, o consultor Raul Velloso discorre sobre a herança que o atual governo deixa no setor da energia. Finalmente, Luiz Antônio Prósperi, editor de esportes, avalia a atuação da seleção brasileira nos dois amistosos. Para ele, Dunga não aproveitou as chances para retomar o melhor da equipe.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.