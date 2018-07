Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 11

O Estadão Noite desta quarta-feira, 11, traz um artigo de Sérgio Praça, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC (UFABC), sobre a aprovação do projeto de emenda constitucional que estabelece o Orçamento Impositivo no Brasil - um marco na história das relações entre Executivo e Legislativo.

A colunista do Estadão, Dora Kramer, escreve sobre uma solução política para a crise política do governo: a esperança dos petistas de que o ex-presidente Lula assuma papel de articulador, senão do governo, ao menos do partido neste momento.

Luis Monaco, colunista esportivo do Estadão, faz uma análise sobre o valor retumbante do contrato de venda dos direitos de transmissão para a tevê do Campeonato Inglês de futebol e levanta a questão: os ingleses estão exagerando?

Eduardo Vital Chaves, advogado e sócio responsável pelo contencioso do escritório Rayes & Fagundes Advogados Associados, discorre sobre a criação do filtro para restringir a admissibilidade de processos passíveis de julgamento pelo Plenário do CNJ. Para ele, a busca por celeridade não pode aleijar o Conselho.

Já, a advogada na área médico-hospitalar e palestrante e especialista em Direito Constitucional, Verônica Cordeiro da Rocha Mesquita, explica, sob o aspecto jurídico, como ficamos agora que o canabidiol passou para a categoria "controlada" da Anvisa e poderá ser mais facilmente prescrito, importado e, tão importante quanto, pesquisado e ter seu registro aceito no País.

