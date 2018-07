Os destaques do Estadão Noite desta quarta-feira, 12

O Estadão Noite desta quarta-feira, 12, traz a análise de João Bosco Rabello sobre o recente pedido de demissão de Marta Suplicy do Ministério da Cultura. Segundo ele, o movimento 'Volta Meirelles' toma força, pedindo da presidente Dilma Rousseff uma posição clara dos próximos nomes a ocupar cargos em seu governo - especialmente os relacionados à economia.

Michele dos Ramos, pesquisadora do Instituto Igarapé, comenta os dados divulgados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela defende uma mudança drástica na forma como a sociedade e principalmente o governo lidam com a questão da violência. Esther Solano Gallego, professora da Unifesp, por sua vez, parte das denúncias de violência na USP para ressaltar a necessidade de se criar mecanismos eficazes contra o que ela chama de 'cultura do estupro'.

Em 'Com as cores do Brasil e a alma da Europa', o editor de esportes Luiz Antonio Prósperi tece um crítica ao estilo que Dunga adota com a seleção brasileira.

Para completar, o professor da Unesp João Manuel Marques Cordeiro retoma as discussões sobre reforma política para defender o fim do voto obrigatório no País.

