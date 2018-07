Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 13

O Estadão Noite desta quarta-feira, 13, traz a análise do cientista político Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sobre uma presença maior de Lula nos ambientes políticos públicos.

O comentarista de política internacional Guga Chacra, por sua vez, escreve sobre o reconhecimento do Estado palestino pelo Vaticano.

O advogado Daniel Gunzburger lista as perspectivas para o Marco Regulatório Portuário após decisão do TCU que recupera a discussão sobre os investimentos no setor.

Gilles Lapouge, correspondente em Paris, discorre sobre a complexa e sofisticada rede responsável pela chegada de imigrantes à Europa.

Para completar, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi faz suas apostas para o encontro entre Barcelona e Juventus na final da Liga dos Campeões da Europa.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.