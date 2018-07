Os destaques do Estadão Noite desta quarta-feira, 17

O Estadão Noite desta quarta-feira, 17, traz um artigo do Thiago dos Santos Acca, pesquisador da FGV SP, sobre o direito de propriedade, assunto que mais uma vez veio à tona após a reintegração do Aquarius Hotel em São Paulo. A leitura jurídica é diferente da social, e por isso ele avalia a necessidade de uma discussão maior sobre o tema.

Celso Ming, colunista do Estadão, ironiza as acusações de que candidatos à Presidência poderiam levar a economia brasileira a maus lençóis, mostrando que o cenário de inflação e recessão já pedem com urgência a correção de rumo. Alexandre Cesar Cunha Leite, professor da UEPB, analisa de que forma a população é prejudicada pela agressividade dos debates durante a corrida eleitoral. Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão, escreve sobre a convocação de Dunga para os próximos amistosos e a relação conflituosa com os clubes. Finalmente, Tomáz Esposito Neto, professor da UFGD, faz um balanço do primeiro ano do governo Horácio Cartes no Paraguai.

