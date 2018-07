Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 21

O Estadão Noite desta quarta-feira, 21, traz duas análises econômicas. João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, explica o desempenho da indústria nos últimos anos. Guilherme Mello, doutor em economia, pesquisador do CECON/UNICAMP e professor de economia da Facamp, por sua vez, questiona o ajuste recessivo, na forma e no tamanho que ele se apresenta, apresentados pela nova equipe econômica.

Roberto Pereira D'Araujo, diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético - ilumina.org.br, comenta o apagão do dia 19 de janeiro. Segundo ele, as explicações do governo para a questão são apenas 'uma história contada pela metade'.

Roberto Senise Lisboa, promotor de Justiça do Consumidor em São Paulo e presidente da Comissão de Reforma do Código de Defesa do Consumidor do IASP, escreve sobre a água enquanto direito do cidadão e o direito da sociedade em ser bem informada sobre o seu uso e abastecimento.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite discorre sobre o medo da violência das torcidades do clássico estadual Corinthians e São Paulo.

