Os destaques do Estadão Noite desta quarta-feira, 22

O Estadão Noite desta quarta-feira, 22, traz uma análise da socióloga Heloisa Pait sobre a 'velha política' e o 'novo sentimento de pertencimento à nação' a partir desta eleição para presidente da República. Segundo ela, a candidatura de Aécio refaz um laço entre a sociedade e o Estado, já esgarçado com a corrupção.

Tomaz Espósito Neto, professor de Relações Internacionais da UFGD, chama atenção para o sequestro do jovem Arlan Fick pelo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Segundo ele, o Brasil precisa provar a partir deste caso que é verdadeiramente um líder regional, capaz de coordenar esforços com vizinhos para resolver problemas complexos.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, defende que há pelo governo uma tentativa de jogar com os números na economia, de vender a ideia de que um PIB positivo no terceiro trimestre seria um sinal de reversão de tendência. Para ele, no entanto, o cenário de estagflação já está dado.

Valdemir Antonio Rodrigues, professor de Manejo de Bacias Hidrográficas na Unesp, explica como a destruição de biomas como o Cerrado podem afetar todo o ciclo da água, favorecendo ainda mais cenários de estiagem como o visto agora em São Paulo.

Luis Augusto Monaco, por fim, comemora o entrosamento da dupla Neymar e Messi. O brasileiro teria abandonado a subserviência ao colega argentino.

