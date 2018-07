Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 22

O Estadão Noite desta quarta-feira, 22, traz a análise do colunista Celso Ming sobre o tão esperado balanço da Petrobrás. A estatal registrou prejuízo de R$ 21,5 bilhões em 2014, o primeiro resultado negativo anual desde 1991.

O cientista político Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, discorre sobre o aumento do fundo partidário e a manutenção de inúmeros privilégios para políticos.

O economista e advogado José Matias-Pereira, professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, escreve sobre as 'derrapagens das peladas fiscais', que podem comprometer a presidente Dilma Rousseff.

Miguel Pereira Neto, presidente da Comissão Permanente de Estudos sobre Corrupção, Crimes Econômicos, Financeiros e Tributários do IASP, explica como a colaboração premiada não traz garantia absoluta, tomando como gancho a condenação de Paulo Roberto Costa.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli comenta os resultados das últimas partidas da Liga do Campeões e expectativas para as semifinais.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.