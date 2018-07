Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 28

No Estadão Noite desta quarta-feira, 28, Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP) faz uma análise sobre a visita que o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou que fará à Rússia nas próximas semanas - a primeira viagem ao exterior desde que assumiu o poder. Ele analisa os reais objetivos desta viagem e o que ela pode representar em termos de influência internacional.

O colunista de economia Celso Ming escreve sobre o balanço sem certificação que a Petrobrás divulgou hoje e a dificuldade enfrentada pela estatal em separar "fruta boa de fruta podre".

Luís Augusto Monaco, colunista esportivo do Estadão, discorre sobre ao desprestígio enfrentado pelo Campeonato Paulista e lamenta a perda da importância dessa competição no cenário nacional do futebol.

Alvaro Martim Guedes, professor de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, escreve sobre as medidas de ajuste fiscal propostas pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o que elas representam para os trabalhadores, e as consequências em termos políticos que essas medidas podem trazer para o governo.

Temos ainda um artigo de Ruan Sales, pesquisador do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Marília e bolsista do CNPq, sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet e sua importância para o cidadão e para o mercado.

