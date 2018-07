Os destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 29

O Estadão Noite desta quarta-feira, 29, traz a análise de Frederico de Almeida, professor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, sobre a atuação da Polícia Militar no protesto de professores em Curitiba, no Paraná.

João Ricardo Costa Filho, associado da Pezco Microanalysis e professor da Faculdade de Economia da FAAP, comenta o resultado para o governo central (Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central do Brasil) no mês de março.

Alexandre César Cunha Leite, professor da Universidade Estadual da Paraíba, explica o eterno problema do investimento no Brasil, a partir do pacote de concessões em infraestrutura anunciado pelo governo.

O advogado Mário Luiz Delgado, doutor em Direito Civil pela USP, por sua vez, parte da tentativa de reduzir a maioridade penal para levantar a seguinte questão: as cláusulas pétreas são mesmo invioláveis?

Para completar a edição, o jornalista esportivo Almir Leite esboça o 'retrato do futebol brasileiro' com os cofres cheios da CBF e os clubes endividados.

