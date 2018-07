Os destaques do Estadão Noite desta quarta-feira, 5

O Estadão Noite desta quarta-feira, 5, traz uma análise de Guga Chacra sobre o resultado das eleições nos Estados Unidos. Segundo ele, ao menos três grandes assuntos devem nortear o governo nos próximos meses: questões fiscais e de energia, política externa e alinhamentos para as eleições presidenciais.

Direto de Brasília, João Bosco Rabello analisa como a definição sobre o ministério da Fazenda está tomando conta do debate sobre a reforma ministerial de Dilma. Para ele, a presidente reeleita não deve perder muito tempo para anunciar o substituto de Mantega, pois está enfraquecida devido às críticas na área econômica e em função da articulação da oposição.

Em 'Corporativismo Judicial', o coordenador do Supremo em Pauta da FGV Direito SP, Rubens Glezer, analisa a questão da proposta orçamentária do STF e a decisão sobre o auxílio-moradia dos juízes. Ele defende que o debate e as críticas se desenvolvam de forma adequada e, para isso, sobre os objetos corretos, já que os dois atos teriam natureza muito distinta.

Os advogados Tiago Lobão Cosenza e Cristiana Castro sinalizam para o prazo final das regras da Aneel, que obrigam municípios a assumir os ativos de iluminação pública, e explicam como isso poderá ser cumprido para que haja, de fato, uma redução de despesas de energia elétrica passadas ao consumidor final.

Por fim, o jornalista esportivo Vitor Marques escreve sobre a possível 'dança das cadeiras' nas presidências de clubes brasileiros.

