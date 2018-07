Os destaques do Estadão Noite desta quinta-feira

O Estadão Noite desta quinta-feira, 4, traz a análise de Anderson Deo, professor de Ciência Política da Unesp, sobre a mudança no discurso dos candidatos a partir das últimas pesquisas de intenção de voto. Segundo ele, os debates 'tingem o quadro da sucessão com graves tons de obscurantismo'.

Direto de Lima, a editora do Paladar Patrícia Ferraz escreve sobre o ranking 50 Best da América Latina, questionando a visibilidade do Brasil atualmente no cenário gastronômico internacional.

O jornalista esportivo Gonçalo Junior avalia a atuação de Dunga frente a uma seleção desgastada. Para ele, a palavra de ordem hoje é 'reciclagem', quando o objetivo deveria ser renovação.

Celso Ming, colunista de economia do Estadão, aborda a questão das operações 'despeja-enxuga' dos EUA e UE, e como elas poderiam afetar o Brasil. A economista Monica Baumgarten de Bolle, por sua vez, é enfática ao dizer que nossa economia não irá se recuperar tão fácil da atual crise em que se encontra.

