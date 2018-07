Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira

O Estadão Noite desta quinta-feira, 14, traz a análise de Fernando Filgueiras, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, sobre a sabatina de indicados para as vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal, e a necessidade de participação da sociedade nessa discussão.

O colunista Celso Ming avalia o desempenho do comércio varejista e a intensidade da retração da economia no primeiro trimestre deste ano.

A advogada Lilian Gouveia Garcez Macedo, por sua vez, explica o fator previdenciário a 'fórmula 85/95', discutidos pelo governo.

A colunista Eliane Cantanhêde escreve sobre o empreiteiro Ricardo Pessoa, agora centro das atenções na Operação Lava Jato após acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Vítor Marques faz uma leitura das eliminações de Corinthians e São Paulo que, segundo ele, têm peso e razões distintos.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.