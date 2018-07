Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 10

O Estadão Noite desta quinta-feira, 10, traz a análise de Rubens Glezer e Eloísa Machado, professores e coordenadores do Supremo em Pauta da FGV Direito SP sobre as relações promíscuas entre agentes públicos e privados no sistema político brasileiro.

Paulo de Bessa Antunes, sócio do Tauil & Chequer Advogados, especialista em Direito Ambiental, escreve sobre o novo papel desempenhado pelas populações tradicionais no contexto da exploração dos recursos naturais.

Raphael Ramos, jornalista esportivo do Estadão, analisa o cenário atual da CBF, que vive uma das piores crises da sua história.

Guilherme San Juan Araujo, criminalista e sócio do escritório San Juan Araujo Advogados, discorre sobre Lei Anticorrupção.

Para completar a edição, os professores Jean Marcel Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira, da Unesp de Franca, fazem uma crítica à Base Nacional Comum Curricular e ao sistema de educação no País.

