Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 10

O Estadão Noite desta quinta-feira, 10, traz cinco análises sobre a crise política brasileira, agravada pelo pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula pela promotoria de São Paulo:

- Fernando Schüler, cientista político e professor do Insper

- José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e presidente do Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil

- Agnaldo dos Santos, professor do Departamento de Ciências Políticas Econômicas da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília

- Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP

- Marcos Cordeiro Pires, professor livre docente de Economia Política Internacional da Unesp, Câmpus de Marília

