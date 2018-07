Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 11

O Estadão Noite desta quinta-feira, 11, traz a análise de André Sathler, economista, doutor em Filosofia e coordenador do Mestrado Profissional em Poder Legislativo da Câmara dos Deputados, e Valdemir Pires, economista, professor e pesquisador do Departamento de Administração Pública da Unesp, sobre os dilemas da política fiscal no Brasil.

Júlio César Martins Casarin, advogado, sócio da NELSON WILIANS Advogados Associados, escreve sobre a recente recomendação da ONU para que o aborto de fetos com microcefalia seja liberado no Brasil.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e autora de 'Os Estados Unidos e o Século XXI' e 'O Brasil e a América do Sul', analisa o resultado das primárias de New Hampshire nos EUA.

O colunista Celso Ming, por sua vez, comenta como os juros negativos lá fora seriam ótima oportunidade para a economia brasileira, caso nossas contas públicas estivessem em ordem.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior comenta o que jornais têm estampado a respeito do desempenho de Neymar nos campos.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para Ipad e aparelhos com sistema operacional Android, a partir das 20h, por meio do aplicativo do Estadão. Assinantes não pagam.