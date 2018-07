Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 11

O Estadão Noite desta quinta-feira, 11, traz a análise de José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, sobre a liberação pelo STF da publicação de biografias sem autorização prévia.

Celso Ming, colunista do Estadão, comenta a postura de boa parte do PT em relação ao ajuste fiscal.

Silvia Paverchi, professora da Universidade Federal de Sergipe, escreve sobre o reconhecimento do genocídio armênio pelo Senado e as relações entre Turquia e Brasil.

Renato Xavier, pesquisador do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP), discorre sobre as recentes denúncias de corrupção no futebol.

Para completar a edição, o editor de esportes Luiz Antônio Prosperi critica a atuação do Brasil em campo e a atmosfera pessimista do futebol brasileiro.

