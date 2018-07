Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 23

O Estadão Noite desta quinta-feira, 23, traz a análise de, professor da FGV/EBAPE, e Vilma da Conceição Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, sobre a mudança da meta fiscal.

Eliane Cantanhêde, colunista do Estadão, ressalta as dificuldades que Dilma, Levy e Barbosa enfrentam para articular e aprovar medidas com o Congresso.

Marcello Maurício dos Santos, advogado tributarista do Chiarottino e Nicoletti Advogados, comenta a resolução da Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo em relação à Nota Fiscal Paulista (redução no valor devolvido e adiamento do prazo para disponibilização aos contribuintes).

Renato Dias Baptista, professor da Unesp, propõe uma nova maneira de pensar as relações no mundo virtual para o desenvolvimento da consciência crítica e fortalecimento de mecanismos sociais de proteção.

Para completar a edição, o jornalista esportivo Gonçalo Junior comenta o desempenho do Santos nos últimos dois meses - do título paulista à zona do rebaixamento.

