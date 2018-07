Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 24

O Estadão Noite desta quinta-feira, 24, traz a análise de Marcelo de Moraes, diretor da sucursal em Brasília, sobre a reforma que a presidente Dilma Rousseff planeja anunciar para os próximos dias.

Wagner Iglecias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta a aprovação pela Comissão Especial sobre o Estatuto da Família de parecer que prevê o reconhecimento do conceito de família como a união entre um homem e uma mulher, exclusivamente.

O colunista do Estadão Celso Ming trata da cotação do dólar e a resposta às declarações do presidente do Banco Central.

Edmar José Scaloppi, professor de Ciências Agronômicas da Unesp, explica como deve ser feita a preservação e recuperação dos mananciais.

Para completar, o editor de esportes Robson Morelli avalia a atuação de Alexandre Pato ao longo de sua carreira.

